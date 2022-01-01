Вертикальный ветрогенератор SV100

Описание
• Вертикальные Ветрогенераторы SV идеальное решение для небольших систем автономного электроснабжения с целью обеспечения минимальных потребностей жилого дома или любых удаленных от центрального электроснабжения объектов.
• Высокая эффективность обеспечивается благодаря бесщеточному генератору на постоянных неодимовых (NdFeBo) магнитах устойчивых до температуры 150оС.
• Ветрогенераторы имеют равномерно возрастающую крутую энергетическую характеристику. Это обеспечивает значительное увеличение выработки даже при небольшом повышении скорости ветра.
• Корпус генератора изготовлен из высокопрочного алюминия. Алюминиевый корпус прочен, долговечен и устойчив к коррозии.
• Ветрогенераторы аэродинамически разработаны для поддержания устойчивого потока ветра и стабильной выработки электроэнергии.
• Благодаря легким лопастям ветрогенераторы начинают вращаться даже при низких от 1.3 м/с скоростей ветра. Старт с низких скоростей максимизирует выработку электроэнергии даже при слабом ветре.
• Вал генератора вращается в двух закрытых смазанных подшипниках, не требующих обслуживания.
• Скользящая контактная пара гарантирует хороший ток и предотвращает скручивание кабеля в мачте, позволяя вращаться ветрогенератору на 360о без ограничений количества оборотов.
• Ветрогенераторы очень легко собираются и устанавливаются.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Ветро-солнечные электростанции
• Коттеджи, частные дома, офисы, придорожные объекты
• Сельское хозяйство, фермы, поля
• Телекоммуникационные системы
• Энергообеспечение труднодоступных объектов.
Конструкция
• Самая низкая стартовая скорость ветра в классе малых ветрогенераторов (SWT).
• Бесшумная работа.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Эффективны для районов с различным ветроэнергетическим потенциалом.
• Качественные комплектующие и материалы: алюминий, нержавеющая сталь и композитные материалы.
• Высокая коррозионная стойкость.
• Эстетичный внешний вид.
Генератор
• Бесщеточный 3-х фазный с прямым приводом.
• Используются высокоэффективные неодимовые магниты (NdFeBo) устойчивые до 150оС.
• Генератор имеет низкий крутящий момент, позволяющий начать выработку электроэнергии при скорости ветра от 1.3 м/с.
• Любое направление вращения.
• Алюминиевый корпус.
Ротор
• Крепление лопастей на стальную крестовину.
• Торможение – электромагнитное.
• Нержавеющий крепежный материал с фиксаторами.
• Компьютерное моделирование аэродинамического профиля лопастей.
• Легко страгивается от 1.3 м/с.
• Лопасти динамически и статически балансированы.
• Направление вращения по часовой стрелке.
• Цвет лопастей на выбор: голубой, белый или красный.
Эксплуатация
• Работа ветроэлектростанции не требует контроля оператора.
• Температура эксплуатации от -40оС до +50оС.
Буревая защита
• Электромагнитное торможение ротора.
Монтаж
• Монтаж ветрогенератора не требует специальной техники, навыков и вполне может справиться один человек, следуя прилагаемой инструкции.