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Вертикальный ветрогенератор SV100

Печать Код товара: SV100
Цена: 32 570 руб.
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Материал корпуса алюминиевый с порошковым покрытием
Материал лопасти алюминиевые лопасти
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Описание
Вертикальные Ветрогенераторы SV идеальное решение для небольших систем автономного электроснабжения с целью обеспечения минимальных потребностей жилого дома или любых удаленных от центрального электроснабжения объектов.
Высокая эффективность обеспечивается благодаря бесщеточному генератору на постоянных неодимовых (NdFeBo) магнитах устойчивых до температуры 150оС
Ветрогенераторы имеют равномерно возрастающую крутую энергетическую характеристику. Это обеспечивает значительное увеличение выработки даже при небольшом повышении скорости ветра.
Корпус генератора изготовлен из высокопрочного алюминия. Алюминиевый корпус прочен, долговечен и устойчив к коррозии.
Ветрогенераторы аэродинамически разработаны для поддержания устойчивого потока ветра и стабильной выработки электроэнергии.
Благодаря легким лопастям ветрогенераторы начинают вращаться даже при низких от 1.3 м/с скоростей ветра. Старт с низких скоростей максимизирует выработку электроэнергии даже при слабом ветре.
Вал генератора вращается в двух закрытых смазанных подшипниках, не требующих обслуживания. 
Скользящая контактная пара гарантирует хороший ток и предотвращает скручивание кабеля в мачте, позволяя вращаться ветрогенератору на 360о без ограничений количества оборотов.
Ветрогенераторы очень легко собираются и устанавливаются.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•     Ветро-солнечные электростанции

•     Коттеджи, частные дома, офисы, придорожные объекты

•     Сельское хозяйство, фермы, поля

•     Телекоммуникационные системы

•     Энергообеспечение труднодоступных объектов.

Конструкция
Самая низкая стартовая скорость ветра в классе малых ветрогенераторов (SWT).
Бесшумная работа.
Надежность и долговечность конструкции. 
Эффективны для районов с различным ветроэнергетическим потенциалом.
Качественные комплектующие и материалы: алюминий, нержавеющая сталь и композитные материалы.
Высокая коррозионная стойкость.
Эстетичный внешний вид.

Генератор 
Бесщеточный 3-х фазный с прямым приводом.
Используются высокоэффективные неодимовые магниты (NdFeBo) устойчивые до 150оС.  
Генератор имеет низкий крутящий момент, позволяющий начать выработку электроэнергии при скорости ветра от 1.3 м/с.
Любое направление вращения.
Алюминиевый корпус.

Ротор
Крепление лопастей на стальную крестовину.
Торможение – электромагнитное. 
Нержавеющий крепежный материал с фиксаторами.
Компьютерное моделирование аэродинамического профиля лопастей.
Легко страгивается от 1.3 м/с.
Лопасти динамически и статически балансированы.
Направление вращения по часовой стрелке. 
Цвет лопастей на выбор: голубой, белый или красный.

 
Эксплуатация
Работа ветроэлектростанции не требует контроля оператора. 
Температура эксплуатации от -40оС до +50оС.

Буревая защита
Электромагнитное торможение ротора.

Монтаж
Монтаж ветрогенератора не требует специальной техники, навыков и вполне может справиться один человек, следуя прилагаемой инструкции.

Технические характеристики
Напряжение номинальное (В) 12V или 24V
Мощность номинальная (Вт) 100 Вт
Тип генератора бесщеточный, на постоянных магнитах, без редуктора, не требующий обслуживания
Защита от ветра (метод торможения) электромагнитный
Диаметр ротора, м 48
Стартовая скорость ветра, м/с 1.3
Номинальная скорость ветра, м/с 11
Максимальная скорость ветра, м/с 45
Длина лопасти, см 100
Направление вращения лопастей по часовой стрелке, если смотреть спереди
Электрические характеристики
Выход генератора 3-х фазный
Характеристики товара
Материал корпуса алюминиевый с порошковым покрытием
Материал лопасти алюминиевые лопасти
Массо-габаритные и присоединительные размеры
Вес (кг) 12
Комплектация
Рекомендованные аккумуляторы тип GEL
Условия эксплуатации
Рабочая температура, С от -35°C до +40°C (под заказ от -60°C для Северных климатических широт)
Гарантия и срок службы
Срок службы Более 10 лет
Гарантия 1 год
Страна производства
Страна производитель Китай

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