Вертикальный ветрогенератор SV100





Описание

• Вертикальные Ветрогенераторы SV идеальное решение для небольших систем автономного электроснабжения с целью обеспечения минимальных потребностей жилого дома или любых удаленных от центрального электроснабжения объектов.

• Высокая эффективность обеспечивается благодаря бесщеточному генератору на постоянных неодимовых (NdFeBo) магнитах устойчивых до температуры 150 о С .

• Ветрогенераторы имеют равномерно возрастающую крутую энергетическую характеристику. Это обеспечивает значительное увеличение выработки даже при небольшом повышении скорости ветра.

• Корпус генератора изготовлен из высокопрочного алюминия. Алюминиевый корпус прочен, долговечен и устойчив к коррозии.

• Ветрогенераторы аэродинамически разработаны для поддержания устойчивого потока ветра и стабильной выработки электроэнергии.

• Благодаря легким лопастям ветрогенераторы начинают вращаться даже при низких от 1.3 м/с скоростей ветра. Старт с низких скоростей максимизирует выработку электроэнергии даже при слабом ветре.

• Вал генератора вращается в двух закрытых смазанных подшипниках, не требующих обслуживания.

• Скользящая контактная пара гарантирует хороший ток и предотвращает скручивание кабеля в мачте, позволяя вращаться ветрогенератору на 360 о без ограничений количества оборотов.

• Ветрогенераторы очень легко собираются и устанавливаются.





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Ветро-солнечные электростанции

• Коттеджи, частные дома, офисы, придорожные объекты

• Сельское хозяйство, фермы, поля

• Телекоммуникационные системы

• Энергообеспечение труднодоступных объектов.





Конструкция

• Самая низкая стартовая скорость ветра в классе малых ветрогенераторов (SWT).

• Бесшумная работа.

• Надежность и долговечность конструкции.

• Эффективны для районов с различным ветроэнергетическим потенциалом.

• Качественные комплектующие и материалы: алюминий, нержавеющая сталь и композитные материалы.

• Высокая коррозионная стойкость.

• Эстетичный внешний вид.





Генератор



• Бесщеточный 3-х фазный с прямым приводом.

• Используются высокоэффективные неодимовые магниты (NdFeBo) устойчивые до 150 о С .

• Генератор имеет низкий крутящий момент, позволяющий начать выработку электроэнергии при скорости ветра от 1.3 м/с.

• Любое направление вращения.

• Алюминиевый корпус.





Ротор



• Крепление лопастей на стальную крестовину.

• Торможение – электромагнитное.

• Нержавеющий крепежный материал с фиксаторами.

• Компьютерное моделирование аэродинамического профиля лопастей.

• Легко страгивается от 1.3 м/с.

• Лопасти динамически и статически балансированы.

• Направление вращения по часовой стрелке.

• Цвет лопастей на выбор: голубой, белый или красный.





Эксплуатация



• Работа ветроэлектростанции не требует контроля оператора.

• Температура эксплуатации от -40 о С до +50 о С .





Буревая защита



• Электромагнитное торможение ротора.





Монтаж



• Монтаж ветрогенератора не требует специальной техники, навыков и вполне может справиться один человек, следуя прилагаемой инструкции.



